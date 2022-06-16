Anthony Nwakaeme'den flaş ayrılık mesajı!

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:52

Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti.

Nwakaeme'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar.

Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık.

Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."

Trabzonspor'da toplam 157 karşılaşmada forma giyen Nwakaeme, 49 gol ve 39 asist kaydetti.

Nijeryalı yıldız, 2018 yılının ağustos ayında İsrail Ligi ekibi Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.