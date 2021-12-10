Arda Turan'dan galibiyet paylaşımı

10 Aralık 2021 Cuma, 10:42

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında lider Galatasaray, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi.

Son 16'yı garantileyen sarı-kırmızılılar, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Liderlik için beraberliğin yettiği Galatasaray, grubu namağlup lider olarak tamamladı ve adını bir sonraki tura yazdırdı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray kaptanı Arda Turan, Lazio maçının ardından paylaşım yaptı.

"ROMA'YI KİM FETHETTİ?"

Kaptan Arda, takım arkadaşlarıyla birlikte çektiği selfie'yi "Roma'yı kim fethetti?" sözüyle paylaşarak Hababam Sınıfı'ndaki meşhur "Roma'yı kim yaktı?" repliğine göndermede bulundu.