Arjantin Katar biletini kaptı!

17 Kasım 2021 Çarşamba, 10:11

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri mücadelesinde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken Brezilya'nın ardından Arjantin Dünya Kupası bileti almayı başardı.

Mücadelede sakatlığı düzelen Lionel Messi 90 dakika sahada kalırken Brezilya'da ise Neymar sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Arjantin bu beraberlikle 29 puana yükseldi ve Dünya Kupası'na Brezilya'nın ardından Güney Amerika'dan giden ikinci ülke oldu.