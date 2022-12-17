Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den taraftarlara final mesajı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde oynayacakları Fransa maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu Arjantinli taraftarlara "Hazırım" mesajı verdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 17:07
Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den taraftarlara final mesajı
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2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de takımın yıldız ismi Lionel Messi'den bir paylaşım geldi.

35 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.

Messi'nin bu paylaşımı dakikalar içerisinde milyonlarca beğeni aldı.

Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası'nın finalinde 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.


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