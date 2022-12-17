Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den taraftarlara final mesajı
Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde oynayacakları Fransa maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu Arjantinli taraftarlara "Hazırım" mesajı verdi.
2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de takımın yıldız ismi Lionel Messi'den bir paylaşım geldi.
35 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.
Messi'nin bu paylaşımı dakikalar içerisinde milyonlarca beğeni aldı.
Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası'nın finalinde 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi
- İYİ Parti'den çok konuşulacak Demirtaş mesajı
- İmamoğlu’nun davasında hukuk skandalı
- 'Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı...'
- Mitingi AKP mi düzenliyor devlet mi?