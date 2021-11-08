Arjen Robben, Groningen'de taraftara veda etti
Bayern Münih'in eski yıldızı Arjen Robben, profesyonel olarak futbola başladığı ilk kulüp olan FC Groningen'e veda etti.
Kariyerinde Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin bulunduğu Arjen Robben, futbola başladığı Groningen'de kariyerini noktaladı
Robben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Sıcak karşılama ve tüm güzel yorumlar için teşekkür ederiz. Her zaman Groningen!" ifadelerini kullandı.
Bedankt voor het warme ontvangst en alle mooie reacties. Voor altijd een Groninger! pic.twitter.com/AAA1AecCxH— Arjen Robben (@ArjenRobben) November 7, 2021
37 yaşındaki Robben, en son Hollanda 1.Lig ekiplerinden FC Groningen'de forma giydi. Robben; 4 Temmuz 2019'da da aynı kararı almış ancak 1 Temmuz 2020'de futbola geri dönmüştü.
Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kariyerinde toplam 614 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 209 gol ve 166 asistlik performans sergiledi.
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