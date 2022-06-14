Avustralya, Peru'yu geçerek Dünya Kupası'nın yolunu tuttu
Avustralya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalar arası play-off final maçında Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.
Asya elemelerinin 4. turunda BAE'yi saf dışı bırakan Avustralya ile Güney Amerika eleme grubunda 5. sırayı alan Peru, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.
Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 bitince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Avustralya, Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu.
Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.
Katar 2022'ye katılacak 32. ve son takım, bugün TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.
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