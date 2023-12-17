AZ Alkmaar - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'de 16. haftasında sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:57
AZ Alkmaar - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Hollanda Eredivisie'de 16. hafta heyecanı sürüyor.

Pascal Jansen yönetimindeki AZ Alkmaar, sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

AZ ALKMAAR - PSV EINDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

AZ ALKMAAR - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Dennis Higler'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'de sahasında Almere City'yi 4-1 mağlup etmişti.

PSV Eindhoven ise evinde Heerenveen'i 2-0 mağlup etmişti.


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