Babası Nicolo Zaniolo için paylaştı: Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:19

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 09:19

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Kasımpaşa'ya karşı fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo'nun performansına babası da kayıtsız kalmadı.

"SON ZAMANLARDA BİRAZ AZ GÜLDÜN"

İtalyan yıldızın babası Igor Zaniolo, Instagram hesabından oğlunun Mauro Icardi ile sevinç yaşadığı bir anı paylaşarak, "Gülümsemesiz geçen bir gün, kayıp bir gündür ve sen son zamanlarda biraz az güldün. Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim, gerisi küçük şeyler. Seni seviyorum" ifadelerini yazdı.

ZANIOLO CEVAP VERDİ

Babasının paylaşımına cevap veren 23 yaşındaki yıldız ise "Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek, gerisi önemli değil" yanıtını verdi.