Bafetimbi Gomis Galatasaray'da hızlı başladı

03 Mart 2022 Perşembe, 14:54

Galatasaray, 2017/18 sezonuna 3'te 3 ile başlarken Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1, Sivasspor'u ise 3-0 mağlup etmişti. 3 maçta da skora katkı sağlayan Fransız golcü, 4 golünün yanına 2 asist eklemişti. Gomis, 3 maçta toplam 264 dakika süre alıp her 44 dakikada bir skora etki etmişti.

Süper Lig'de oynadığı ilk sezonda 33 maçta 29 gol ve 5 asist kaydederek gol kralı olan Gomis, şampiyonluğun da en önemli mimarlarından biri olmuştu.

Sporx'in aktardığına göre, Gomis, Galatasaray'daki yeni dönemine de hızlı başladı. Alanyaspor maçında fit durumda olmadığı için forma giyemeyen Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçında ise ilk 59 dakika oynayıp skora katkı sağlayamadı. Ancak çabasıyla alkış aldı. Göztepe maçında 16 dakika süre alan Gomis, 2 gol attı. Çaykur Rizespor maçının bitmesine 33 dakika kala oyuna giren Fransız golcü, 4-2'lik galibiyette son golü kaydetti.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki ikinci döneminde toplam 108 dakika süre alıp 3 gol attı ve her 36 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.

Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki golcünün, gelecek sezon da takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.