Bafetimbi Gomis'ten 7. gol

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:05

Süper Lig'in 35. haftasında 3-2 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında Galatasaray'ın iki golünü de atan Bafetimbi Gomis, ligde bu sezon 7. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Fransız yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 11 kez giydi.