Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da son maçını da kazanarak üst tura namağlup çıkıyor
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 84-61 yenerek grubunu namağlup tamamladı.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 84-61 yendi.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Bahçeşehir Koleji, grup mücadelesini namağlup tamamladı.
ZZ Leiden ise grubunda üçüncü mağlubiyetini aldı.
OYUNCU VE ÇEYREK SKORLARI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), Alessandro Perciavalle (İtalya), Alin Faur (Romanya)
Bahçeşehir Koleji: Hall 10, Berkay Candan, Smith 17, Jones 7, Oğuz Savaş 11, Bentil 24, Solomon 8, Erkan Yılmaz 4, Ali Yüceoral 3, Hadi Özdemir, Ata Ülkü Özben
ZZ Leiden: Dunn 14, Midtgaard 12, Ververs 4, De Jong 11, Tubutis 11, Bouwknecht 2, Mikalauskas 3, Van Bree 4, Jonathan, De Windt, Affo
1. Periyot: 18-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 64-46
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