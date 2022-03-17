Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Sporting CP'yi mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji, deplasmandaki ilk maçı 73-70 kazandığı FIBA Avrupa Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmesinde, Portekiz ekibi Sporting CP'yi İstanbul'da 66-54 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 39-28 geride kapatan Bahçeşehir Koleji’nde Jamar Smith 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Muhammed Baygül 15 sayı kaydetti. Portekiz ekibinde ise Justin Tuoyo ve Tanner Omlid 10’ar sayı üretti.
Bahçeşehir Koleji'nin yarı finaldeki rakibi, ZZ Leiden - Hakro Merlins Crailsheim eşleşmesinin galibi olacak.
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