Bandırma'da müthiş maç sonu: Uzatmalarda iki gol geldi!

Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 18:19
Bandırma'da müthiş maç sonu: Uzatmalarda iki gol geldi!
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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Bandırmaspor 27. dakikada Ivan Saponjic ve 36. dakikada Sergen Piçinciol attığı gollerle 2-0 öne geçti. Sakaryaspor, bu gollere 62. dakikada Isaac Donkor ve 90+1. dakikada Ümit Kurt ile cevap verdi. Bandırmaspor, 2-2'lik skorun ardından bir kez daha öne geçti. Balıkesir temsilcisi 90+2'de Samuel Tetteh'nin attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

BANDIRMASPOR SERİYE BAĞLADI

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde üst üste 3. maçını da kazandı ve 50 puana yükseldi. Üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Sakaryaspor, 55 puanda kaldı.

Bandırmaspor, ligde gelecek hafta Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Sakaryaspor, Boluspor'u misafir edecek.


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