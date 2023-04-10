Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:44

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:44

İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Miguel Sanchez Munoz'un takımı Girona'yı konuk edecek.

BARCELONA - GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Girona ise kendi evinde ağırladığı Espanyol'u 2-1'lik skor ile geçmişti.