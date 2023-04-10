Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında kendi sahasında Girona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Miguel Sanchez Munoz'un takımı Girona'yı konuk edecek.
BARCELONA - GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.
Girona ise kendi evinde ağırladığı Espanyol'u 2-1'lik skor ile geçmişti.
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