Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında kendi sahasında Girona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:44
Barcelona - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Miguel Sanchez Munoz'un takımı Girona'yı konuk edecek.

BARCELONA - GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Girona ise kendi evinde ağırladığı Espanyol'u 2-1'lik skor ile geçmişti.


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