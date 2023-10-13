Barış Alper Yılmaz: 'Burada tarih yazdık'

Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Burada tarih yazdık' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:45
Barış Alper Yılmaz: 'Burada tarih yazdık'
Abone Ol google-news

Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklama yaptı.

Barış Alper yaptığı açıklamada, "Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla çok iyi başlangıç yaptık. Milletimize armağan olsun. Herkesi kutluyorum çok iyi mücadele ettik. Onlarla birlikte kutlayacağız." dedi.

Barış Alper, "Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Golü hep birlikte kutlayalım dedim Bu yüzden hocaya doğru koştum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Kısa sürede taktikler verdi bize. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan yenmekti. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.


Barış Alper Yılmaz A Milli Takım a milli futbol takımı Hırvatistan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) EURO 2024 EURO 2024 Elemeleri

En Çok Okunan Haberler