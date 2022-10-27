Bayern, Barcelona'yı Nou Camp'da devirdi

27 Ekim 2022 Perşembe, 08:17

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Barcelona, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede Bayern Münih 10. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken 31. dakikada Choupo-Moting farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın 90+5. dakikasında ise Pavard sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

Barcelona, Inter maçının aleyhine bitmesi ile çıktığı maçta sahaya istediklerini yansıtamazken Bayern kalesine isabetli bir şut atamadan maçı tamamladı.

Bu sonuçla son 16'yı daha önceden garantileyen Bayern Münih 15 puanla kayıpsız liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 4 puanda kaldı.