Bayern, Barcelona'yı Nou Camp'da devirdi
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Bayern Münih, Nou Camp'ta Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Barcelona, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.
Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başardı.
Mücadelede Bayern Münih 10. dakikada Sadio Mane ile öne geçerken 31. dakikada Choupo-Moting farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın 90+5. dakikasında ise Pavard sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.
Barcelona, Inter maçının aleyhine bitmesi ile çıktığı maçta sahaya istediklerini yansıtamazken Bayern kalesine isabetli bir şut atamadan maçı tamamladı.
Bu sonuçla son 16'yı daha önceden garantileyen Bayern Münih 15 puanla kayıpsız liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 4 puanda kaldı.
Video Haberler
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- 'O senin kapasite problemin'
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı
- Milyoner'de gündem olan soru: Seyirci bilemedi