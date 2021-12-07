Bellingham'a hakemle ilgili sözleri nedeniyle para cezası verildi
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'ta forma giyen Jude Bellingham'a hakemle ilgili sözleri nedeniyle para cezası verildi. Bellingham, "Almanya'nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz?" demişti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham, hakeme yönelik eleştirisi nedeniyle para cezası aldı.
Almanya Futbol Federdasyonu, Bundesliga'da geçen hafta sonu oynanan ve Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçtan sonra hakemle ilgili açıklamalar yapan İngiliz futbolcu Bellingham'a 40 bin Avro para cezası verdi.
Bellingham, 77. dakikada Robert Lewandowski'nin kullandığı ve Bayern Münih'i 3-2 öne geçiren penaltı kararıyla ilgili, "Pozisyon, penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Maçta böyle birçok karar var. Almanya'nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.
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