Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: Profesyonel olmamız gerekiyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 15:51

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Güzel bir şehirdeyiz. Daha önce bana bu şehirden bahsettiler. Profesyonel olmamız gerekiyor. Futbolcu arkadaşlarımızla sürkeli konuştuk. Bu kulübe gerekli performansı göstermeleri gerekiyor. Bazı futbolcularımız farklı nedenlerden dolayı İstanbul'da kaldı. Bugün oynayacak oyunculara odaklanmış durumdayım. Bugün oynayacak olanlar kendilerini. Her maç, takımımız üzerinden fikir edinebilmemiz için bir fırsat."