Beşiktaş'ı deviren golleri atan Haller konuştu: Şans yoktur
Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 gol ile ilgili yorum yapan Haller, ''Bu durumda takımın çok büyük etkisi var. Şansı onlarla birlikte yaratıyoruz" dedi.
Attığı golle yenik durumdaki Ajax'ı Beşiktaş önünde galibiyete taşıyan Haller, önemli açıklamalarda bulundu.
Geri dönüşün kendileri için sürpriz olduğunu belirten Haller açıklamasında, ''Evet sürpriz oldu geri dönmemiz, şansımızı yarattık. Şans yoktur, şansı yaratırsın. Takımda herkes rolünü oynuyor, teknik direktörü de tanıdığım için bunu bekliyordum. Hep doğru yerde olmam tecrübemden kaynaklanıyor. Bu şans değil, şansı yaratıyoruz. Ne kadar çok oynarsak, o kadar artıyor tecrübemiz ve doğru zamanda doğru yerde oluyoruz'' şeklinde konuştu.
Takımının ikinci golünü kaydeden Haller, ''Kupa için kupa için yer kaldı. Çocuklarıma göstereceğim. Futbolun hayalini yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi maçları hepimizin için çok önemli oluyor. Yedekte bekliyordum, teknik direktörümüz kararını veriyor ancak hazır bekliyordum. Onana'nın geri dönüşü de çok güzel oldu. Ona da güzel bir dönüş hazırlamış oldum. Yedekte bekleyen birçok kişi var ancak hepsi çok kaliteli oyuncular'' ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar attığı 9 gol ile ilgili de yorum yapan Haller, ''Bu durumda takımın çok büyük etkisi var. Şansı onlarla birlikte yaratıyoruz. Ayrıca kendimize olan güvenimiz de önemli bu konuda'' diyerek sözlerini noktaladı.
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