Beşiktaş'ın Altay kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcu geri döndü...
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Alex Teixeira, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Altay maçı kamp kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşılaşacağı Altay maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah Beyazlı ekipte sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Alex Teixeira kamp kadrosunda yer aldı.
Alex Teixeira, 27 Kasım'daki Giresunspor maçı sonrası ilk kez kadroya alındı.
Ayrıca sakatlığı devam eden 4 futbolcu Altay maçı kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu...
Altay maçı kamp kadromuz. ??#BJKvALT | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/Eu22yamT1N— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2021
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