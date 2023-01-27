Beşiktaş’ın basketbol ve voleybol şubelerinin durumu tepki çekiyor

Beşiktaş'ın amatör branşlarındaki başarısızlığı camianın tepkisine neden oldu. Kapanan şubeler ve mevcut takımların lig düşmeleri yönetime 'amatörü artık görün' dedirtti.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:00
Beşiktaş’ın basketbol ve voleybol şubelerinin durumu tepki çekiyor
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Beşiktaş amatör branşlarda başarısız bir tablo çiziyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde, Siyah-Beyazlı kulübün erkek voleybol şubesi kapandı.

Kadın voleybol takımı küme düştü, şu an ikinci ligde.

Basketbolda erkekler ligde sonuncu sırada. Kadın takımı ise Türkiye Ligi’nde 8. basamakta bulunuyor.

Siyah-Beyazlıların 3 yıl önce, Bandırma’dan aldığı gençlerle erkek basketbol takımında yarattığı proje çöktü.

Koç Ahmet Kandemir yönetimindeki o takımdan Alperen Şengün NBA’ya, Şehmus Hazer ise F.Bahçe Beko’ya transfer olmuştu. Ancak yaşanan krizler nedeniyle birçok genç oyuncu Beşiktaş’tan ayrıldı. Ahmet Kandemir de bu sezon istifa etti. Beşiktaş camiası basketbol ve voleyboldaki bu başarısızlığın yönetim hatalarından mı yoksa ekonomik krizden mi kaynaklandığını merak ediyor, tepki gösteriyor. Başkan Çebi, özellikle basketbol takımları için önemli sponsorluklara imza attı. 28 sponsor firmadan amatör branşlara 100 milyon liralık bir kaynak yaratıldı. Ancak sportif başarı yakalanabilmiş değil. Sponsorlara rağmen amatör branşlarda önemli bütçe açıkları veriliyor. Çebi, amatör dallara futboldan gelir aktarılamamasından, tribünlerin dolmamasından şikâyetçi.


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