Beşiktaş'ın hazırlık maçında tribünde Quaresma sesi yankılandı
Beşiktaş, milli maç arasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkupi ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Karşılaşmadaki Ricardo Quaresma detayı ise dikkatlerden kaçmadı.
Beşiktaş, milli maç arasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkupi ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.
Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı izlemeye giden siyah-beyazlı taraftarlar, eski futbolcuları Quaresma için tezahüratta bulundular.
Beşiktaş taraftarının unutulmaz isimlerinden biri olan Portekizli yıldızın ismi bir süre tribünlerde duyuldu.
Taraftarlar maç boyunca takımlarına ve teknik direktör Sergen Yalçın'a destek verdi. İkinci yarıda da taraftar desteğiyle karşılaşan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarları selamladı.
Süper Lig'de Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giyen Quaresma Portekiz ekibi Vitória Sport Clube veya genel deyişle Vitória de Guimarães forması giyiyor.
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