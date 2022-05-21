Beşiktaş'ta birçok oyuncu ile yollar ayrılıyor
Süper Lig'in son haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta, karşılaşma sonunda birçok oyuncu serbest kalacak.
Beşiktaş'ta birçok futbolcu sezonun bitiminin ardından serbest kalacak.
Kadroya alınmayan Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'nin de Beşiktaş kariyerleri noktalanmış olacak. İki futbolcu ile sözleşme uzatılmayacak ve yollar ayrılacak.
Beşiktaş'a 2012'de meşhur "Feda" döneminde Arsenal'in altyapısından gelen Oğuzhan, kaptanlığa kadar yükseldiği kulüpte uzun yıllardı beklentilerin altında kalmıştı. Ozzie, 310 maça çıkarken 35 gol ve 62 asiste imza attı. Bü süreçte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.
Beşiktaş'ta 2020-21 sezonunun başında dönen Gökhan Töre ise sık sık sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı formayla 158 maça çıkan Töre, 22 gol, 30 asistlik katkı sağlarken 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu gördü.
VIDA, PJANIC VE BATHSUAYI
Öte yandan Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen isimlerden Miralem Pjanic, taraftara veda mesajı yayımlarken Michy Batshuayi'nin de son maçı olacak. Beşiktaş'ın sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu yanıt alamadığı Vida'nın da devam etmesi beklenmiyor. Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun da durumu gelecek tekliflere göre belli olacak. Atiba'nın da 1 sene daha kalıp kalmayacağı kontenjana göre belli olacak.
KADRO DIŞI KALANLAR GİDİYOR
Beşiktaş, uzun süredir kadro dışı bulunan Jeremain Lens, Douglas, Adem Ljajic ve N'Sakala'dan da kurtuluyor. Siyah-beyazlılara uzun süredir büyük mali külfet yaratan bu oyuncuların sözleşmeleri de noktalanıyor.
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