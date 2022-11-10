Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'nin yıldızına kanca!

10 Kasım 2022 Perşembe, 09:24

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi.

Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek. Sabah'ın verdiği haberde Beşiktaş yönetiminin bu durumu fırsata çevirip, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Ancak öncelikle oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki durumunun netleşmesi beklenecek. Fenerbahçe yönetiminin, Sloven yıldızın sözleşmesini uzatmaması durumunda Beşiktaş'ın harekete geçip, Zajc'a resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.

Miha Zajc, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 11 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 5 kez ilk 11'de yer alıp, 513 dakika sahada kalan Sloven futbolcu 2 gol ve 1 asist üretti.