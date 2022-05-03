Blackburn Rovers stadının kapılarını bayram namazı için açtı
İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, stadının kapılarını bayram namazı için Müslümanlara açtı.
İngiliz futbol kulübü Blackburn Rovers, bayram namazı için stadyumunu Müslümanlara açtı.
İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Blackburn kentinde bulunan yaklaşık 32 bin taraftar kapasiteli Ewood Park Stadı'nda yeşil zemin üzerinde binden fazla Müslümanın bayram namazı görüntüleri yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Blackburn Rovers'taki herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu sabah Rovers, ülkede bayram namazının sahasında kılındığı ilk futbol kulübü oldu" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere'de 32 bin kişilik Ewood Park Stadı'nda yaklaşık bin kişi bayram namazını yeşil zeminde kıldı.
?? Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.— Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022
This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. ??#EidMubarak ???? pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5
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