Borussia Dortmund, Arda Güler için girişimlerini hızlandırdı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:55

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla alkış alan genç futbolcu Arda Güler için İspanya'dan bir haber gündeme geldi.

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Alman ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu ancak Borussia Dortmund'un, transfer için şu an Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı.

Arda'nın bu sezon Fenerbahçe'deki istatistiklerine de yer verilirken, 17 yaşındaki futbolcunun, 24 maçta 1000 dakikadan fazla süre aldığı belirtildi.

Arda Güler'in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatılırken, Türkiye'de genç yeteneğin Avrupa'ya transferinin kısa sürede gerçekleşeceğine inanıldığı kaydedildi.

Bu sezon tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Fenerbahçe'de 3 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.