Brighton evinde geriden gelip kazandı!
Premier Lig 15. hafta maçında Brighton, sahasında Brentford'u 2-1 mağlup etti.
Premier Lig 15. hafta maçında Brighton, sahasında Brentford ile karşılaştı.
Brighton mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Gross ve 52. dakikada Hinshelwood kaydetti. Brentford'un tek golü 27. dakikada penaltıdan Mbeumo attı.
Brighton, Chelsea mağlubiyeti sonrası ligde moral depoladı. Brentford, Luton Town galibiyeti sonrası yara aldı.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 25'e çıkardı. Brentford ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Burnley'i ağırlayacak. Brentford ise Sheffield United ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Danimarkalı hocadan Galatasaray itirafı!