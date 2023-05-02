Çağlar Söyüncü'nün golü Leicester City'ye yetmedi

Yayınlanma: 02.05.2023 - 00:17

Güncelleme: 02.05.2023 - 00:17

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City, sahasında Everton'ı ağırladı.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamladı.

1,5 YIL SONRA GELEN GOL

Everton 15'te Calvert-Lewin'in penaltısıyla gol perdesini açarken 22. dakikada Çağlar Söyüncü eşitliği getiren golü attı. 33'te ise Vardy takımını öne geçirdi. 45+9'da ise Leicester, Maddison'la penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıda vites yükselten Everton 54'te Iwobi ile eşitliği yakaladı ve puanlar paylaşıldı.

Çağlar Söyüncü bu maçta attığı golle 1,5 yıl aranın ardından fileleri havalandırmış oldu.

Bu sonucun ardından Leicester City 30 puana yükseldi, Everton ise 29 puanda kaldı.