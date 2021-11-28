CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2021 Pazar, 15:07
CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Trabzonspor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

İşte 11'ler

V. F. Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

VavaCars Fatih Karagümrük ise geride kalan 13 haftada topladığı 22 puanla 6. sırada yer alıyor.



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