CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Trabzonspor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
İşte 11'ler
V. F. Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Pesic
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük ise geride kalan 13 haftada topladığı 22 puanla 6. sırada yer alıyor.
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