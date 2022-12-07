Cavaliers, Lakers'a şans tanımadı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 08:39

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers maçında Donovan Mitchell'ı gösterdiği performans gündem oldu.

Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Cavaliers 116-102 kazanırken yıldız gard Donovan Mitchell 43 sayı 6 ribaunt 5 asist ile yıldızlaşan isim oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 sayı 1 asist ile karşılaşmayı tamamlarken, Lakers adına LeBron James 21 sayı 17 ribaunt 4 asist ile oynadı.

Gecenin diğer iki karşılaşmasında alınan sonuçlar ise şöyle;

Miami Heat 96-116 Detroit Pistons

Denver Nuggets 115-116 Dallas Mavericks