Cavaliers, Lakers'a şans tanımadı
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell'ın yıldızlaştığı maçta Los Angeles Lakers'ı 116-102 mağlup etti.
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers maçında Donovan Mitchell'ı gösterdiği performans gündem oldu.
Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Cavaliers 116-102 kazanırken yıldız gard Donovan Mitchell 43 sayı 6 ribaunt 5 asist ile yıldızlaşan isim oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 6 sayı 1 asist ile karşılaşmayı tamamlarken, Lakers adına LeBron James 21 sayı 17 ribaunt 4 asist ile oynadı.
Gecenin diğer iki karşılaşmasında alınan sonuçlar ise şöyle;
Miami Heat 96-116 Detroit Pistons
Denver Nuggets 115-116 Dallas Mavericks
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