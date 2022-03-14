Cengiz Ünder kendi gol rekorunu kırdı
Fransa Birinci Ligi'nde Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest’i 4-1 mağlup etti. Takımının 90+2’de 4. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırdı.
Marsilya, Fransa Birinci Ligi‘nde deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Marsilya, bu sonuçla ligde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 50 puanla 2. sıraya yükseldi.
Sezon başında Roma'dan kiralık olarak Marsilya kadrosuna katılan Cengiz Ünder, Brest deplasmanında takımının 4. gölünü kaydetti. Bu sezon çıktığı 34 müsabakada 10. golünü atan milli yıldız, kariyerindeki en gollü sezonunu geçirerek rekor kırdı. Fransa Lig 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'er gol atan milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.
Sezon sonuna kadar Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ünder, daha önce 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla 43 karşılaşmada 9 gol atmıştı.
İlgili Haberler
- Marsilya Cengiz Ünder'i aradı
- Clermont'a Olimpik Marsilya'yı 2-0 yendi
- Cengiz Ünder'den son dakika golü
Video Haberler
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
- Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
- Milyonluk araçlar çürüyor: '100 milyon lira civarında'
- BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi
- 3 yaşındaki Ali, minibüsün altında kalarak öldü
- 'AKP plakalı araçlarla' protesto ettiler
- Milli futbolcudan kariyer rekoru!
- Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödül günü
- İşte tüm detaylarıyla yeni seçim yasası
- Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da
- Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu
- CHP harekete geçti: AYM'ye iptal başvurusu
- Fiat Egea modellerine mart zammı