Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaştı

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea'de yeni teknik adam görüşmelerinde sona gelindi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ile anlaştı.

Chelsea are now set to appoint Mauricio Pochettino as new head coach, here we go! Full agreement in place as expected. ???? #CFC



Pochettino has accepted all conditions of long term deal — it will be signed and completed soon after negotiation very advanced since April. pic.twitter.com/nI3f0oJ6jJ