Chelsea, Mauricio Pochettino ile anlaştı
Chelsea, Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra yerine Frank Lampard'ı geçici olarak getirmişti. Yeni sezon için Mauricio Pochettino ile anlaşma sağladı.
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea'de yeni teknik adam görüşmelerinde sona gelindi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, teknik direktörlük için Mauricio Pochettino ile anlaştı.
Chelsea are now set to appoint Mauricio Pochettino as new head coach, here we go! Full agreement in place as expected. ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023
Pochettino has accepted all conditions of long term deal — it will be signed and completed soon after negotiation very advanced since April. pic.twitter.com/nI3f0oJ6jJ
Habere göre, Nisan ayından beri yapılan görüşmelerde sona gelindiği belirtildi.
Arjantinli çalıştırıcının uzun vadeli anlaşmanın tüm şartlarını kabul ettiği ifade edildi.
Londra ekibinin, kısa süre içinde Mauricio Pochettino'yu resmen açıklaması bekleniyor.
51 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Fransız devi Paris Saint Germain'de görev yaptı.
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