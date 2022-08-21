Chelsea'ye Leeds United şoku!
Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Chelsea deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup oldu.
Premier Lig 3. hafta mücadelesinde Chelsea deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi.
Elland Road'da oynanan mücadeleyi Leeds United 3-0 kazandı. Maçın 33. dakikasında kaleci Mendy'nin rakibine çalım atmak isterken kaybettiği topu Aaronson aldı ve kaleciden kurtulup topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Ceza sahası yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Harrison'un ceza sahasına gönderdiği sert ortaya iyi yükselen Rodrigo düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla girdi.
İkinci yarı rakibine karşı pek bir varlık gösteremeyen Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea, 69. dakikada Harrison'un attığı golle 3-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Londra temsilcisi sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Maçın henüz 9. dakikasında ilk sarı kartını gören Koulibaly, 84. dakikada rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Alınan bu sonucun ardından Leeds United, puanını 7'ye çıkardı. Chelsea ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Leicester City'i konuk edecek. Leeds United ise Brighton deplasmanına gidecek.
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