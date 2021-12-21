Ciro Immobile koronavirüse yakalandı
Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, koronavirüse yakalandı.
Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, yeni tip koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan İtalyan oyuncunun karantina sürecinin devam edeceği ve Venezia ile oynanacak lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
İtalya basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta katıldığı Noel yemeğinin ardından eşinde corona virüs tespit edilen İtalyan forvet, temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınmış ve takımının Genoa'yı 3-1 yendiği son lig maçında forma giyememişti.
Immobile, bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 21 maçta 16 gole imza attı.
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