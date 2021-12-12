Covid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, Abu Dabi GP'de yarışamayacak
Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Abu Dabi GP'de yarışamayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulacak 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde Haas'a kötü haber geldi.
Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün koşulacak Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak.
Haas'tan yapılan açıklamaya göre, Mazepin yerine başka bir pilot yarışmayacak ve takım piste sadece Mick Schumacher'in aracıyla çıkacak.
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