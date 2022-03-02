Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı

Rus ekibi Krasnodar; Teknik Direktör Daniel Farke ile yardımcıları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John'un karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 16:35
Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı
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Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların ardından sporda da durumun etkileri devam ediyor.

Rus takımı Krasnodar'da Teknik Direktör Daniel Farke ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Daniel Farke ve yardımcıları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John'un karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığı duyuruldu.


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