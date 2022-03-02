Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı
Rus ekibi Krasnodar; Teknik Direktör Daniel Farke ile yardımcıları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John'un karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların ardından sporda da durumun etkileri devam ediyor.
Rus takımı Krasnodar'da Teknik Direktör Daniel Farke ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Daniel Farke ve yardımcıları Edmund Riemer, Chris Domogalla ve Christopher John'un karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldığı duyuruldu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Uçuşa yasak bölge ne demek?
- Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi
- Ahmet Nur Çebi'den anlamlı hareket!
- Emeklilerden zam isyanı: Faturaları yaktılar
- Korkutan araştırma: Aynı anda bulaşabilir
- Zehra Güneş yeni imajıyla şaşırttı
- Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek
- 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
- Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı
- Netflix'ten 'Anna Karenina' kararı