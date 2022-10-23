Dries Mertens: 'Kırmızı kart çok etkiledi!'
Galatasaray'ın Belçikalı hücumcusu Dries Mertens, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Dries Mertens, 'Kırmızı kart çok etkiledi!' dedi.
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Corendon Alanyaspor'a karşı 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti." dedi.
Takımının ilk golünü atan Mertens, "Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Kar yağışı için saat verildi
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!
- Ünlü iş insanı yaşamını yitirdi