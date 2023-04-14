Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı!
Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Belçikalı futbolcu, gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek.
Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray Kulübü, sezon başında transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sarı-kırmızılı forma altında 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray'da top koşturacak.
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