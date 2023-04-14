Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı!

Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Belçikalı futbolcu, gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 22:54
Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı!
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Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray'da 25. resmi maçına çıkan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray Kulübü, sezon başında transfer ettiği tecrübeli futbolcu ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı-kırmızılı forma altında 25. resmi maçına çıkmasıyla sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon otomatik olarak devreye giren Mertens, yeni sezonda da Galatasaray'da top koşturacak.


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