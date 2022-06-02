Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 20 numaralı seribaşı Daria Kasatkina'yı 2-0 yenerek finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 18:21
Dünya 1 numarası Swiatek, Fransa Açık'ta finale yükseldi
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Kasatkina ile 2020 şampiyonu Swiatek karşılaştı.

Baskın bir performans ortaya koyan Swiatek, 1 saat 4 dakika süren maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Galibiyet serisini 34 karşılaşmaya çıkaran 21 yaşındaki Polonyalı tenisçi, adını finale yazdırdı.


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