Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekoru kafa karıştırdı

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8 disiplinde madalyalar sahibini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 10. ve son gününde, erkekler 35 kilometre yürüyüş, sırıkla atlama, 5 bin metre, 4x400 metre bayrak, kadınlar uzun atlama, 800 metre, 100 metre engelli ve 4x400 metre bayrak finalleri yapıldı.

Kadınlar 100 metre engelli yarı final serisinde 12.12'lik derecisiyle dünya rekoru kıran Nijeryalı Tobi Amusan, finalde 12.06 ile altın madalyaya uzandı.

25 yaşındaki atletin final derecesi, rüzgar yasal sınırda olmadığı için dünya rekoru kabul edilmedi. Bu disiplinde Jamaikalı Britany Anderson (12.23) ikinci, Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn (12.23) üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada altın madalyanın sahibi, 7.12 metrelik atlayışıyla Alman Malaika Mihambo oldu. Nijeryalı Ese Brume (7.02) ikinci, Brezilyalı Leticia Oro Melo (6.89) üçüncü en atlayışı gerçekleştirdi.

Kadınlar 800 metrede ABD'li Athing Mu, 1.56.30'luk derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson (1.56.38) gümüş, Kenyalı Mary Moraa (1.56.71) bronz madalya ile şampiyonadan ayrıldı.

Kadınlar 4x400 metre bayrak finalinde Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson ve Sydney Mclaughlin'den oluşan ABD takımı, 3.17.79'lik zamanıyla podyumun ilk basamağına çıktı. Jamaika 3.20.74 ile ikinciliği, Büyük Britanya 3.20.74 ile üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona genelinde kırılan son dört dünya rekorunda derecelerin 0.01 - 0.04 saniye aralığında geliştirilmiş olması, Tobi Amusan'ın derecesi hakkındaki soru işaretlerini yoğunlaştırdı. Böylesine geniş bir marjinle kırılın son dünya rekorunun 1980 yılına ait olması anormal karşılandı.

Saniyede 2 metre olması gereken yasal rüzgar sınırı, yarışın başlangıcında 0.924 metre olarak ölçüldü. Rüzgar değişkenin de bu kadar büyük marjin yaratmasının olanaksız olmasının kesinleşmesinin ardından tüm atletlerin aynı yarışta kişisel rekorlarını geliştirmesinin mümkün olmadığı düşünüldü.

Atletizmin yaşayan efsanesi Michael Johnson, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu soru işaretlerine dikkat çekti. BBC'de atletizm yorumculuğu yapan efsane, verilerin doğru olduğuna inanmadığını söyledi.

Michael Johnson, "Verilerin doğru olduğuna inanmıyorum. Dünya rekoru 0.08 geliştirildi öyle mi? 12 kişisel en iyi derece geldi? 5 ulusal rekor kırıldı? Tüm atletler derecelerini görünce şaşkına döndü. İlk başta 12.53 olan kazanma derecesinin 12.43'e geliştirildiğini gördük. Derecelerin 0.01 geliştirilmesi normaldir ancak 0.10 geliştirilmesi değildir" dedi.

I don’t believe 100h times are correct. World record broken by .08! 12 PBs set. 5 National records set. And Cindy Sember quote after her PB/NR “I throughly I was running slow!” All athletes looked shocked.