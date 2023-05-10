'Dünyanın en büyük kulüp bayrağı' göndere çekildi!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:19

Güncelleme: 10.05.2023 - 11:39

Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, şehri sevince boğdu. Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanına Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 metrelik direğe bin metrekarelik Samsunspor bayrağı asıldı. Dev kulüp bayrağının dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığı belirtildi. Bayrağı diken akaryakıt işletmecisi Osman Kılıç, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak.

"ŞAMPİYON OLAN SAMSUNSPOR İÇİN JEST YAPMAK İSTEDİK"

Bayrak hakkında bilgi veren Osman Kılıç, "Dünyanın en büyük kulüp bayrağı olması konusunda biz de çok mutlu olduk, gururlandık. Önce Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 metrelik bayrak direği diktik. Şehrimizin çok büyük bir markası olan Samsunspor da 11 yıl aradan sonra şampiyon olduğu için onlara bir jest yapmak istedik. Bin metrekareden oluşan Samsunspor bayrağını göndere çektik. Daha sonra bir araştırmasını yapıp bu büyüklükte bir kulüp bayrağının olmadığını öğrendik. Bayrağımızı, Guinness’e tescil ettirmek için gerekli girişimleri yapacağız. Bayrağımızın kurulması 7 Mayıs şampiyonluk kutlamalarına denk geldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sağ olsun bize çok manevi destekte bulundu. TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi istasyonumuza geldi ve bayrağımızı beraber göklere çektik. Onların da desteği ile çok ilgi görmeye başladı. Biz de açıkçası bu ilgiden memnunuz. Samsunsporumuzun, Samsun’da oynayacağı maçlarda bu bayrak inşallah takımımızı motive eder. Bu bayrak, Avrupa maçlarında deplasmana gelen yabancı taraftarların da inşallah ilgisini çeker" dedi.