Ebrar Karakurt'un ekibi Novara, Egonu'nun takımı Imoco Volley'i 3-1 yendi

04 Mart 2022 Cuma, 15:54

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Ebrar Karakurt, transfer olduğu İtalya'da adeta ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. İtalya'nın en iyi iki takımı Novara ve Imoco dün karşı karşıya gelirken mücadeleye damga vuran isim Ebrar Karakurt oldu.

BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olan Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.

İtalya'nın en iyi iki takımı Novara ve Imoco arasında oynanan mücadeleye damga vuran isim ise Türk yıldız Ebrar Karakurt oldu.

Karakurt’un forma giydiği Igor Gorgonzola Novara, dünya yıldızı Paola Egonu’nun da forma giydiği Prosecco Doc Imoco Volley'i 25-19, 25-21, 23-25 ve 25-19’luk setlerle 3-1 mağlup etti.

EGONU'YA BLOK

İtalya ve dünyanın en iyi voleybolcularından olan Paola Egonu'yu durduran isim Ebrar Karakurt oldu. 2. setin sonunda Ebrar'ın yaptığı blok büyük alkış aldı.

EBRAR 4. KEZ ÜST ÜSTE MVP SEÇİLDİ

Karşılaşmada takımına 23 sayı katkıda bulunan Ebrar Karakurt, maçın "En Değerli Oyuncusu(MVP)" seçildi. Milli voleybolcu böylece 4 haftada 4. kez MVP seçildi.

Ligde 17. galibiyetini alan Novara, Imoco'yla galibiyet sayısını eşitledi.

Ebrar daha önceki maçın ardından İtalyan medyasına demecini Türkçe vermişti. Milli voleybolcu, "Bizi takip etmeye devam edin. Daha bir sürü MVP ödülü alacağım. Çok güzel şeyler yapacağız" dedi.