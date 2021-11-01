Efes ligde de kazandı!

01 Kasım 2021 Pazartesi, 07:00

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Polat Parlak

TOFAŞ: Cruz 17, Cook 11, Zubcic 21, Berk Uğurlu 6, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan 3, Shepherd 19, Simmons 9, Yiğit Arslan 4

ANADOLU EFES: Beaubois 21, Singleton 8, Micic 31, Tolga Geçim, Petrusev 17, Yiğitcan Saybir 5, Bryant 19, Doğuş Balbay, Erten Gazi 4, Ahmet Buğrahan Tuncer 2

1’İNCİ PERİYOT: 26-24

İLK YARI: 58-53

3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-78

5 FAULLE ÇIKANLAR: 32.08 Muhsin Yaşar, 39.12 Zubcic (TOFAŞ), 32.54 Petrusev (Anadolu Efes)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6’ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 107-94 yendi.

Karşılaşmanın ilk 3 dakikasında karşılıklı sayılar bulan iki takım 3’üncü dakikada 7-7 eşitlik yakaladı. Etkili oyununu periyot boyunca sürdüren TOFAŞ, çeyreği 26-24 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Petrusev'in serbest atışlarıyla bulduğu sayılarla skoru eşitleyerek başlayan Anadolu Efes, Micic'in üç sayılık basketiyle maçın 12’nci dakikasında 29-31 öne geçti. Özellikle Cruz'un asist ve sayılarıyla rakibi karşısında etkili oynayan TOFAŞ, devreyi 58-53 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, 22’nci dakikaya kadar farkı korumayı başardı: 64-57. Petrusev'in dış atışları ve Bryant'ın ise boyalı alandaki iyi performansıyla tekrar etkili oyununa dönen Anadolu Efes, 25’inci dakikada skoru 66-66 eşitliğe getirdi. Çeyreğin son saniyesinde Cruz ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ, son periyodu 79-78 önde bitirdi.

Son çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 33’üncü dakikada 5 sayı öne geçti: 82-87. Maçın geri kalan dakikalarında temposunu kaybetmeyen Anadolu Efes, maçtan 107-94 galip ayrıldı.



