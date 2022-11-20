Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia: 'Harika bir takım'
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası açılış maçında iki gol atarak yıldızlaşan Enner Valencia, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Valencia, "Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz" dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atan Enner Valencia, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Enner Valencia, "Bizi desteklemek için Katar'a gelen tüm Ekvadorlulara teşekkür ediyor. Bize inandılar ve buraya kadar geldiler. Bu milli takımı oluşturan hepimiz adına hepsine, burada bulunan ailelerimize müteşekkiriz" dedi.
33 yaşındaki yıldız, "Takımımıza inanıyoruz. Bugün gruptan çıkma adına ilk adımı attık. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.
"TARİHİ BİR GOLDÜ, İNKAR EDEMEM"
Attığı 2 gol ile ilgili konuşan Valencia, "Bu gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek. Her antrenmandan zevk alıyoruz. Her maçtan keyif alıyoruz. Bu harika bir takım. Başarıları hak ediyoruz ve daha fazlasının olacağını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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