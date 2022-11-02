Emre Belözoğlu: 'Son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz'
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında yarın İskoçya ekibi Hearts'i konuk edecek olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmayı hedeflediklerini söyleyen Belözoğlu, "Bizim için değerli bir maç. İlk maçta da rakip ile zorlu maç yapmış ve 4-0 gibi net galibiyet almıştık. Yarın bizim için oynayacağımız her maç kadar zor olacak. Kazanmak istiyoruz. Kazanırken de iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkılarımız oldu. Bunun tüm takımlar adına devam etmesi gerekiyor. Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz, istediğimiz" dedi.
"DÜNYA KUPASI İYİ GİDEN TAKIMLAR İÇİN OLUMLU OLMAYACAK"
Bu yıl ilk kez sezon ortasında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın iyi giden takımlar için olumlu olmayacağını kaydeden Emre Belözoğlu, "Mevcut kadro ile oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi; milli takım seviyesinde olması bence çok olumlu senaryo olarak yansımayacak. 50 günlük ara ciddi ara. Maçlar biter bitmez turnuva yapılacak. Turnuva biter bitmez de kendi takımlarına gelecekler. Sezon ortasında yüksek seviyeler yaşayacağı için kolay olmayacak. Ligde de o araya kim ne kadar önde girerse girsin çok değerli bulmuyorum. Önümüzde 30'a yakın maç kalacak. Takımlara pozisyona yansıyacağını düşünmüyorum. Kötü giden takımların toparlaması adına iyi süreç olur ama iyi giden takımlar için iyi bir süreç olmayacak" şeklinde konuştu.
"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"
Emre Belözoğlu son olarak Hearts'ın eksikleriyle ilgili gelen soruya, "Hearts'ın son maçını izledim. Sakat oyuncuları var. Onlar İskoç Ligi'ne odaklanacaklardır. Kolay maç olmayacak. Biz de yarınki maça odaklanıyoruz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.
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