Enes Ünal şov yaptı, Getafe 10 kişiyle 1 puan kaptı
La Liga ekiplerinden Getafe 10 kişi kaldığı maçta Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran milli futbolcumuz Enes Ünal maça damga vurdu. 72'de Alaves kalesine bir füze gönderen Ünal'ın golü büyük alkış aldı.
LaLiga Santander'in 26'ncı haftasında Getafe, sahasında Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 55 ve 72'nci dakikalarda milli oyuncu Enes Ünal kaydetti.
LaLiga Santander'in 26'ncı haftasında Getafe, Alaves'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 32'nci dakikada Jorge Cuenca'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Deplasman ekibi, 45+1'inci dakikada Gonzalo Escalente'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 55'inci dakikada milli oyuncu Enes Ünal, kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi. Alaves, 56'ncı dakikada Edgar Mendez ile skoru 2-1'e getirdi. 72'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, skoru 2-2'ye getirdi. Milli oyuncu Enes Ünal, 90+3'üncü dakikada yerini Jaime Mata'ya bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sonuçlandı. Getafe'nin kadrosunda yer alan bir diğer milli oyuncu Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma giymedi. Bu sonuçla Getafe puanını 27'ye, Alaves ise 21'e yükseltti.
GETAFE'DE ENES ÜNAL RÜZGARI
Getafe bu sezon La Liga'da 26 maçta 26 gol bulurken bu gollerin yarısında Enes Ünal'ın adı yazıyor. Milli golcü şu ana kadar takımı adına ligde 13 gol kaydederek Getafe'nin bulduğu gollerin yüzde 50'sine imzasını attı.
GOL KRALLIĞINDA BENZEMA'NIN ARKASINDA
La Liga kariyerindeki en golcü sezonu geçiren Enes Ünal, gol krallığında da zirvenin bir adım gerisinde bulunuyor.
La Liga'da gol krallığının zirvesinde Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema var. Fransız golcü 18 golle zirvede bulunurken 13 gollü dört futbolcu Benzema'yı takip ediyor.
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