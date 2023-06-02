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Erden Timur: 'Lig bitince açıklayacağım'

Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur, daha önce yaptığı "Elimizde belgeler var, sezon bitince açıklayacağım" sözlerine açıklık getirdi. Timur, bu elindeki verileri lig bitiminde açıklayacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 19:46
Erden Timur: 'Lig bitince açıklayacağım'
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Florya'daki taraftara açık antrenmanda açıklamalarda bulundu.

Timur, daha önce söylediği "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Sezon bittiğinde açıklayacağım demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız." dedi.

Erden Timur, ayrıca, "Şu anda bu tip şeyler açıklandığında, daha sonra bir hata yapılsa açıklamalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından biz lig bittikten sonra açıklayacağız. Belge, bilgi, kayıt diye manipüle ediliyor tabii ki bazı şeyler var ama ben hepsini açıklayacağım dedim. Son haftadan sonra açıklayacağım" sözlerini sarf etti.


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