Erden Timur: 'Lig bitince açıklayacağım'
Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur, daha önce yaptığı "Elimizde belgeler var, sezon bitince açıklayacağım" sözlerine açıklık getirdi. Timur, bu elindeki verileri lig bitiminde açıklayacağını söyledi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Florya'daki taraftara açık antrenmanda açıklamalarda bulundu.
Timur, daha önce söylediği "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Sezon bittiğinde açıklayacağım demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız." dedi.
Erden Timur, ayrıca, "Şu anda bu tip şeyler açıklandığında, daha sonra bir hata yapılsa açıklamalara bağlanacağı için ligin doğru gitmesi açısından biz lig bittikten sonra açıklayacağız. Belge, bilgi, kayıt diye manipüle ediliyor tabii ki bazı şeyler var ama ben hepsini açıklayacağım dedim. Son haftadan sonra açıklayacağım" sözlerini sarf etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalan söylemişler
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- Çarpıcı 'Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama
- Merkez Bankası için 'Müthiş Türk kızı' geçecek iddiası
- Kurultay için düğmeye bastı
- Koç Ailesi'nden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baskı!