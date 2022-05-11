Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas’a transfer eleştirisi: Kaygı duyuyoruz
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların transfer politikasından kaygı duyduğunu belirtti.
Galatasaray’da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve yönetiminin gelecen sezonu ve ilerleyen dönemleri etkileyecek nitelikteki transfer çalışmaları yapmasını eleştirdi.
Cumhuriyet’e özel değerlendirmelerde bulunan Hamamcıoğlu, “Sürekli ertelemeler sonucunda, 4-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta, uzun vadeli taahhütlere sokan birtakım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.
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