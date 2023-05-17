2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Eyüpspor: 'Bunu hiç beklemiyorduk'

Boluspor'a 2-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 03:18
Eyüpspor: 'Bunu hiç beklemiyorduk'
Abone Ol google-news

Boluspor'a 2-0 mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ancak son 3 maçta olduğu gibi sonuçlandırmada zayıf kaldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi oyun oynamayı hedeflediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini aktaran Yavaş, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ancak play-off'a kalmak için son bir final maçımız var. İnşallah o maçta minimum 1 puanla play-off'a kalıp, ondan sonra esas hedefimiz play-off'ları iyi geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.


eyüpspor Boluspor Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunan Haberler