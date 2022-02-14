Fabio Capello: Jose Moruinho, Roma'ya ekonomik zararlar veriyor
İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Fabio Capello, sezon başında Roma'nın başına geçen Jose Mourinho'nun takıma ekonomik olarak zarar verdiğini belirtti.
Serie A'da Milan ve Roma'yı çalıştıran Fabio Capello, Sky Italia'ya verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Roma'nın başına geçen Jose Mourinho'yu eleştiren Capello, Mourinho'nun oyunculara yaklaşımının yanlış olduğunu ve bunun ekonomik zararlara yol açtığını belirtti.
Capello, Mourinho'yla ilgili şunları söyledi: "Oyuncuları eleştirerek son kartını oynadı. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Eleştirdim ama her zaman saygı duydum. Antrenörlük kariyerimde her zaman saygı talep ettim ve oyuncularıma saygı gösterdim. Soyunma odasındaki ilk kuralım buydu, oyunculardan ve teknik ekipten saygı. Eğer Mourinho'nun yaptığı gibi oyuncuları eleştirirseniz, kulübe ekonomik zararlar verirsiniz."
İtalya Serie A'da dün oynanan maçta Roma, Sassuolo ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sassuolo'nun gollerini Chris Smalling (kk) ve Hamed Traore kaydederken Roma'nın golleri Tammy Abraham ve Bryan Cristante'den geldi.
25 haftası geride kalan Serie A'da Roma, topladığı 40 puanla lider Milan'ın 15 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.
Roma, ligin 26. haftasında Verona ile karşı karşıya gelecek.
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